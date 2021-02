Vacina da Oxford/AstraZeneca pode ser administrada a maiores de 65 anos

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) recomenda a administração da vacina da Oxford/AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos, faixa etária para a qual ainda não havia resultados sobre eficácia.

No relatório da EMA pode ler-se:

"O benefício-risco do AZD1222 na indicação proposta é considerado positivo em adultos a partir de 18 anos de idade, incluindo idosos acima de 65 anos e aqueles com comorbidades".

OMS já tinha garantido eficácia para maiores de 65 anos

A Organização Mundial da Saúde afirmou a 10 de fevereiro que a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 é eficaz para a população acima dos 65 anos. Os peritos da OMS acrescentam ainda que a vacina também mantém a sua eficácia contra as novas variantes do vírus.

A posição foi transmitida em conferência de imprensa, no seguimento de uma reunião do grupo realizada na segunda-feira, para analisar a eficácia da vacina.

Este esclarecimento é feito depois de vários países europeus, incluindo Portugal, terem recomendado a administração desta vacina apenas a pessoas com menos de 65 ou até 55 anos, pela falta de estudos acerca da eficácia nesta faixa etária.

O que recomenda a DGS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) considera que, até surgirem novos dados, a vacina da AstraZeneca deveria ser preferencialmente utilizada para pessoas até aos 65 anos de idade.

Numa norma divulgada no seu site, a DGS acrescentou, no entanto, que "em nenhuma situação deve a vacinação de uma pessoa com 65 ou mais anos de idade ser atrasada" se só estiver disponível esta vacina.

O esquema de vacinação com a vacina da AstraZeneca

Nas vacinas mRNA é introduzido no corpo um mensageiro de ácido ribonucleico (mRNA na sigla em inglês), que contém informação genética sobre o vírus e engana o corpo para que seja ele próprio a produzir a proteína do agressor.

Na norma divulgada, a DGS informa que o esquema vacinal recomendado para esta vacina da AstraZeneca é de duas doses com intervalo de 12 semanas e lembra que, se após a 1.ª dose for confirmada infeção por SARS-CoV-2, "não deve ser administrada a 2.ª dose".

Pandemia matou pelo menos 2,43 milhões de pessoas em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.430.693 mortos no mundo, resultantes de mais de 109.857.920 casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

