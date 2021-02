Muitos idosos de Bragança não constam da base de dados do SNS para a vacinação

Vários presidentes de Junta da região de Bragança estão a atualizar os contactos dos idosos no portal da saúde porque não constam da base de dados para serem chamados para a vacinação.

Já alertaram a Unidade de Saúde do Nordeste para este problema, mas não obtiveram resposta.

Abel foi à Junta de Freguesia pedir ajuda para a sua vacinação. Com 86 anos a sua vez está a chegar, mas não sabe como fazer para obter a vacina.

O presidente da Junta esclareceu-o, mas consultada a base de dados da saúde a sua situação é igual à de muitos outros cidadãos, não consta.

Por isso, por sua própria iniciativa, as Juntas de Freguesia da Região de Bragança estão a atualizar os dados dos seus munícipes. E têm encontrado situações que os preocupa:

Algumas Juntas de Freguesia de Bragança já comunicaram a situação à Unidade de Saúde do Nordeste, mas não obtiveram resposta.

Contactada pela SIC, a ULSN informou que as convocatórias dos idosos para vacinação estão a ser realizadas de acordo com a realidade local.

As pessoas poderão ser convocadas por SMS, telefone, por carta, ou através da articulação com as entidades parceiras das instituições de saúde na comunidade.

VEJA TAMBÉM:

As últimas notícias em https://sicnoticias.pt/ultimas