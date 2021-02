Alemanha reabre algumas escolas com salas ventiladas, distanciamento e uso de máscara

Há países europeus que estão a registar um aumento de casos de covid-19 nos últimos dias. Um deles é a Alemanha, que apesar de estar em confinamento, reabriu escolas e creches em alguns dos estados federados.

A curva que estava a achatar teve um aumento nos últimos dias devido à nova variante britânica.

França registou pelo quarto dia consecutivo mais de 22 mil casos diários. Nice é a grande preocupação. O autarca da capital dos Alpes marítimos quer um confinamento ao fim de semana para reduzir a entrada de turistas e travar as infeções na cidade

Em Madrid, a polícia interrompeu mais de 200 festas ilegais. Numa encontrou pessoas escondidas debaixo de colchões e em armários.

Também em Itália, sete mil adeptos do Milan e do Inter desafiaram as regras impostas pela covid-19. A Lombardia foi o epicentro da pandemia no país e na Europa, há um ano, e em Codogno, onde foi detetado o primeiro caso, foi inaugurado um memorial de homenagem às vítimas.

A Rússia mantém a campanha de vacinação chegando às zonas mais remotas. O país registou o número de mortes diário mais baixo desde meados de novembro, mas mantém-se como o quarto mais afetado pela pandemia.