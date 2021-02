Iniciativa Liberal critica “falta de urgência” em preparar o desconfinamento

O Iniciativa Liberal adianta que não há alteração no decreto de renovação do Estado de Emergência. No final do encontro com o Presidente da República, João Cotrim Figueiredo critica a inexistência de um plano para desconfinar as escolas, acompanhado de uma estratégia de testagem massiva.

"O que concluí da conversa com o senhor Presidente da República é que não há intenção do senhor Presidente de alterar seja o que for no decreto presidencial de declaração do estado de emergência. Isso leva a que a posição da Iniciativa Liberal vá continuar a ser votar contra".