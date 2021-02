“Prudência e transparência”: os pedidos para a reabertura das escolas

A Federação Nacional de Educação pede prudência e transparência na reabertura das escolas. Concorda com a necessidade de se retomar o ensino presencial, mas lembra que é preciso ter em conta vários fatores, como por exemplo as novas variantes do vírus.

Numa carta aberta, os mais de 100 especialistas pedem um plano para que a retoma do ensino presencial decorra sem erros e mediante certos critérios, como por exemplo o faseamento. Pedem também calma e segurança em todo o processo.

Uma grande parte dos que fizeram o apelo ao Governo estão ligados à área da saúde e reconhecem que, nesta fase, já estão reunidas as condições para que as escolas possam reabrir.