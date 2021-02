O governo britânico decidiu acelerar a vacinação e conta ter todos os adultos vacinados até ao final de julho.



O ministro britânico da Saúde está optimista, mas lembra que, mesmo assim, o vírus não vai ser erradicado.

Mais de 17,2 milhões de pessoas, o que equivale a quase um terço dos adultos do país, já recebeu a primeira de duas doses da vacina, no âmbito da campanha de vacinação que começou a 8 de dezembro do ano passado.

