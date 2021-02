Portugal regista mais 49 mortes e 1.160 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 49 mortes e 1.160 novos casos de covid-19 (o número mais baixo de novos contágios desde 11 de outubro), segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.185 mortes e 801.746 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 73.848 casos, menos 1.548 em relação a quarta-feira.

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 2.613 doentes (menos 154 do que na quarta-feira), dos quais 536 em cuidados intensivos, menos 31 face a ontem.

As autoridades de saúde têm em vigilância 57.694 contactos, menos 5.708 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

Os dados desta quinta-feira revelam ainda que mais 2.659 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 711.713 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 25 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Dados por região

Relativamente às 49 mortes registadas nas últimas 24 horas, 28 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 5 na região Centro, 11 na região Norte, duas no Alentejo e 3 no Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 546 novas infeções, contabilizando-se até agora 303.331 casos e 6.758 mortes.

A região Norte registou 326 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 325.558 casos de infeção e 5.186 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 137 casos, acumulando-se 114.580 infeções e 2.882 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 22 casos, totalizando 28.330 infeções e 935 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 45 novos casos, somando 19.989 infeções e 335 mortos.

A Madeira registou 81 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 6.227 infeções e 61 mortes devido à covid-19.

Nos Açores foram registados 3 novos casos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região autónoma soma 3.731 infeções e 28 mortos.

Parlamento aprova hoje renovação do estado de emergência até 16 de março

O Parlamento debate e vota esta quinta-feira a renovação do estado de emergência até 16 de março para permitir medidas de contenção da covid-19, que tem aprovação assegurada, com o apoio de PS, PSD, CDS-PP e PAN.

No texto introdutório do diploma enviado para o Parlamento, o Presidente da República defende que "o futuro desconfinamento deve ser planeado por fases, com base nas recomendações dos peritos e em dados objetivos, como a matriz de risco, com mais testes e mais rastreio, para ser bem-sucedido".

Marcelo Rebelo de Sousa considera que se impõe manter o estado de emergência para "permitir ao Governo continuar a tomar as medidas mais adequadas para combater esta fase da pandemia" de covid-19, mas pede ao executivo que "aprove igualmente as indispensáveis medidas de apoio" às famílias e empresas, incluindo moratórias e apoios a fundo perdido.

Este é o 12.º diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submete para autorização do Parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.

Presidente da República fala ao país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala ao país esta quinta-feira às 20:00, na sequência da aprovação pelo Parlamento do diploma que renova o estado de emergência até 16 de março.

Esta informação foi avançada por fonte da Presidência da República.

Máscara e testes obrigatórios à covid-19 em eventos-piloto para avaliar se festivais de verão são viáveis

Depois do confinamento, vão acontecer eventos-piloto para perceber se os festivais de verão podem acontecer e em que moldes. Os participantes terão de ser testados à covid-19 e o uso de máscara será obrigatório.

O Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e o Campo Pequeno, em Lisboa, são os locais escolhidos para receber os eventos-piloto, que vão ajudar a definir se os festivais podem voltar já este verão.

Quem quiser participar tem de levar a máscara, 72 horas antes terá de fazer um teste rápido à covid-19, repetir o teste à entrada do recinto e, 14 dias depois do evento, tem de voltar a testar e responder a um inquérito.

A ideia é criar uma bolha na qual que só entra quem, à partida, não está infetado.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) deu luz verde à proposta dos promotores de espetáculos, mas os eventos só podem acontecer depois do confinamento geral, que ainda não tem data para terminar.

Na melhor das hipóteses, os eventos-piloto acontecem em abril.

