Passaporte de vacinação. Associação de Bioética pede medidas não discriminatórias

O Presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes, pediu este sábado ao Governo que crie medidas não discriminatórias relativas ao passaporte de vacinação contra a covid-19.

O primeiro-ministro defende a criação de um certificado que isente os turistas de quarentenas e facilite as viagens no verão. No entanto, António Costa quer que seja uma solução europeia e não apenas nacional.

Atualmente, Portugal exige teste negativo a quem vem das chamadas zonas vermelhas europeias e teste mais quarentena no caso de países com mais de 500 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.