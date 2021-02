Portugal com mais 41 mortes e 718 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 41 mortes e 718 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.317 mortes e 804.562 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 69.268 casos, menos 987 em relação a ontem.

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 2.165 doentes, menos 15 do que ontem. Destes, 484 estão nos cuidados intensivos, menos 8 em relação a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 45.414 contactos, menos 3.076 relativamente ao dia anterior.

Os dados deste domingo revelam ainda que mais 1.664 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 718.977 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

► Há 28 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

► Os internamentos em cuidados intensivos registam hoje o valor mais baixo desde 19 de dezembro, quando estavam nestas unidades 485 pessoas.

► Os doentes internados em enfermaria são o número mais baixo desde o início de novembro.

► Portugal tem atualmente 861.922 pessoas vacinadas: 596.812 com a primeira dose e 265.110 com a segunda dose.

Dados por região

Das 41 mortes registadas nas últimas 24 horas, 26 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Centro, outras cinco na região Norte, três no Alentejo e duas no Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 257 novas infeções, contabilizando-se até agora 304.534 casos e 6.831 mortes.

A região Norte tem hoje 229 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 326.304 casos de infeção e 5.206 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 97 casos, acumulando-se 114.957 infeções e 2.905 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 50 casos, totalizando 28.459 infeções e 947 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 32 novos casos, somando 20.098 infeções e 339 mortos.

A Madeira registou 35 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 6.458 infeções e 61 mortes devido à covid-19.

A região Autónoma dos Açores registou 18 novos nas últimas 24 horas e notificados no total 3.752 casos de infeção e 28 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

Dados por género e faixa etária

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 363.944 homens e 440.348 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 270 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.536 eram homens 7.781 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 10.814 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.435 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.439 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Mais de 2,5 milhões de mortos e 113 milhões de infetados no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.526.075 pessoas em todo o mundo, desde que a Organização Mundial de Saúde registou o inicio da doença no final de dezembro de 2019, segundo informação recolhida hoje pela agência AFP.

Mais de 113.758.510 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 69.695.100 foram considerados curados.

No sábado, foram registados mais 8.713 óbitos e 395.666 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novos óbitos nos seus relatórios foram os Estados Unidos da América com 1.849 mortes, Brasil com 1.286 e o México com 783.

Os Estados Unidos da América (EUA) são, em números absolutos, o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 511.998 mortes para 28.554.688 casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a contagem feita pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos EUA, os países mais afetados são o Brasil com 254.221 mortes e 10.517.232 casos, o México com 185.257 mortes (2.084.128 casos), a Índia com 157.051 mortes (11.096.731 casos) e o Reino Unido com 122.705 mortos (4.170.519 casos).

Entre os países mais afetados, a Bélgica é o que reporta o maior número de mortes relativamente à sua população, com 190 mortes por 100 mil habitantes, seguida da República Checa (190), Eslovénia (185), Reino Unido (181) e Itália (161).

A Europa totalizou 850.906 mortes para 37.517.951 casos (dados de hoje às 11:00), América Latina e Caribe 676.702 mortes (21.320.087 casos), Estados Unidos e Canadá 533.947 mortes (29.418.237 casos), Ásia 256.035 mortes (16.114.471 casos), Médio Oriente 104.046 mortes (5.465.808 casos), África 103.490 mortes (3.889.614 casos) e Oceânia 949 mortes (32.344 casos).

A vacina de dose única da Johnson & Johnson contra a covid-19 foi formalmente aprovada pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos.

A vacina poderá agora ser distribuída nos Estados Unidos e junta-se às da Pfizer/BioNTech e da Moderna, ambas administradas em duas doses.

O regulador norte-americano aprovou o uso de emergência da vacina da Johnson & Johnson para pessoas com idade a partir dos 18 anos.

