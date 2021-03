Um ano depois, como está o 1.º português infetado com covid-19

Ao fim de um ano, o homem que ficou conhecido como o primeiro português oficialmente infetado com covid-19 vai voltar ao mar.

Soube há menos de uma semana que vai estar fora um mês e meio. Desta vez, o navio vai estar atracado na costa sul do Reino Unido.

No ano passado, Adriano Maranhão chegou a estar impedido de sair de um navio atracado no Japão, onde trabalhava, por causa de um surto de covid-19. Acabou por ser repatriado, a 10 de março, devido aos esforços da mulher que chamou a atenção do Governo e da comunicação social.

O canalizador, natural da Nazaré, está desde essa altura em casa, com a mulher e as três filhas. Volta esta semana ao mar.