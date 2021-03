As infantas Elena e Cristina foram vacinadas contra a covid-19 em Abu Dhabi, durante uma visita ao pai.



As irmãs do rei Felipe VI, de 55 e 57 anos, não fazem parte de nenhum grupo prioritário e acabaram por se antecipar ao plano de vacinação em Espanha.

Foram imunizadas nos Emirados Árabes Unidos, onde estiveram durante duas semanas ao lado de Juan Carlos. Receberam a vacina chinesa da Sinopharm, que tem uma eficácia de 86% e que ainda não recebeu a aprovação da União Europeia.