Covid-19. Instituto brasileiro quer testar em humanos soro feito de plasma de cavalos

O Instituto Butantan, vinculado ao Estado brasileiro de São Paulo, anunciou esta sexta-feira que pediu autorização ao órgão regulador do Brasil para testar em pacientes infetados com covid-19 um soro feito a partir de plasma de cavalos.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo governador de São Paulo, João Doria, que acredita que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, órgão regulador) irá dar o aval para início dos testes nas próxima semana.

Segundo o executivo de São Paulo, três mil frascos de soro estão prontos para o início imediato dos testes em humanos e o objetivo da investigação é verificar a segurança e a eficácia do antídoto em pacientes infetados com o novo coronavírus.

"A equipa de investigadores do Butantan concluiu um teste de desafio, realizado em parceria com a Universidade de São Paulo, com ratos infetados pelo vírus vivo. Com o uso do soro, foi identificada diminuição da carga viral, além de perfil inflamatório reduzido, e os animais também apresentaram preservação da estrutura pulmonar", salienta um comunicado do Governo de São Paulo.