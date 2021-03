Covid-19. Especialistas preveem subida para três mil mortos por dia no Brasil

O Brasil tem batido recordes diários do número de mortes por covid-19. E as previsões para as próximas semanas são sombrias.

Há mais de um mês que a média diária de mortes causadas pela pandemia no Brasil ultrapassa os mil. Esta semana, os óbitos chegaram perto dos dois mil e as autoridades preveem que, ainda no mês de março, os números subam para três mil mortes por dia.

Os especialistas alertam também para o agravamento simultâneo do contágio e a sobrecarga dos hospitais em todo o país. O país não conseguiu aumentar o número de camas por falta de médicos e enfermeiros especializados em cuidados intensivos. Os profissionais estão exaustos, depois de um ano de pandemia, e fazem apelos desesperados.

As cidades voltaram a aumentar as restrições: no Rio de Janeiro, a partir desta sexta-feira, os restaurantes e bares só podem estar abertos até às 17:00, mas as praias estão autorizadas e a sobrelotação nos transportes públicos continua sem solução.

No momento que é considerado o mais crítico da pandemia, Bolsonaro usou uma gíria para chamar de vitimista quem defende restrições das atividades económicas para tentar diminuir o número de mortes.

Os especialistas questionam onde as coisas vão parar se o país, que é um dos únicos a nunca ter feito um confinamento até agora, não endurecer as medidas de confinamento. A imunização em massa dos brasileiros é ainda uma alternativa distante, devido à falta de vacinas.