Covid-19. Brasil regista máximo diário de mortes pelo segundo dia consecutivo 

A cada dia um novo máximo: nas últimas 24 horas morreram mais 1.910 pessoas no Brasil, o valor mais alto desde o início da pandemia. Este é o segundo recorde consecutivo de mortes no país. Na terça-feira, morreram 1.641 pessoas, menos 269 face ao último balanço divulgado.

Em relação ao número de casos confirmados, o Brasil também registou o segundo maior valor de sempre com 71.704 contágios confirmados.

O governador de São Paulo diz que o país está à beira do colapso, mas garante que não vai ficar de braços cruzados "num país que é governado por um negacionista".

O Estado brasileiro mais afetado pela pandemia entrará, no próximo dia 6 de março, na chamada fase vermelha para conter o avanço do vírus: apenas serviços essenciais estarão autorizados a funcionar. Restaurantes, bares e lojas vão encerrar e haverá recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00.