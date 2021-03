Covid-19. Alemanha regista o número diário de mortes mais baixo deste ano

A Alemanha registou 34 mortes relacionadas com a covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde o início do ano, e 5.011 novas infeções pelo novo coronavírus, disseram esta segunda-feira as autoridades de saúde alemãs.

No entanto, o Instituto Robert Koch (RKI) alertou que os números devem ser considerados com reserva, pois podem incluir mortes em dias anteriores que não foram notificadas e, por outro lado, pode haver óbitos que ainda não foram notificados.

Aos fins de semana, os números de novas infeções e mortes costumam ser menores porque nem todos os serviços de saúde entregam os seus relatórios a tempo.

Há uma semana, o RKI registou 4.732 novas infeções e 60 mortes.

A incidência semanal do SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou nas últimas 24 horas de 66,1 para 68,0 infeções por 100.000 habitantes, segundo os últimos dados do RKI.

Desde o início da pandemia, 2.510.912 casos do novo coronavírus foram registados na Alemanha e 72.647 pessoas morreram de causas relacionadas à covid-19.

Os casos ativos no país ascenderam a 127.421 e 2.310.844 pessoas já foram consideradas curadas.

Um total de 4.915.987 pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, o que equivale a 5,91% da população, e a segunda 2.410.230 pessoas, ou 2,9% da população.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2,58 milhões mortos no mundo, resultantes de mais de 116,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.