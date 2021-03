Os internamentos em cuidados intensivos baixaram mais depressa do que o previsto.

Neste momento, há cerca de 350 doentes nesta condição, mais grave, e as projeções apontam para que o número baixe para 120 no final deste mês.

Estes dados foram revelados esta manhã na reunião do Infarmed, onde os especialistas defenderam que os dados da pandemia obrigam para já a uma manutenção das medidas restritivas.

As previsões dos especialistas são animadoras: referem que, a partir do dia 15 de março estarão reunidas as condições para uma reabertura gradual, faseada, do país.



Isto porque: