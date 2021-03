CIP quer reabertura em quatro fases. Prioridade para escolas até ao 6.º ano e algumas empresas

As empresas querem reabrir já na próxima semana. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) diz que não compreende que as pessoas já estejam a desconfinar, mas que o trabalho continue parado.

As creches, os jardins de infância e o ensino básico até ao 6.º ano são, para a CIP, os níveis de ensino que devem reabrir já na próxima segunda-feira. A estes somam-se cabeleireiros, livrarias e alfarrabistas.

O plano da CIP será apresentado na quarta-feira em concertação social e cabe depois ao Governo analisar o documento.

Quatro fases

O plano de desconfinamento apresentado propõe a reabertura da economia em quatro fases.

Uma semana após o início das aulas, devem ser flexibilizadas as regras do teletrabalho com o regresso em segurança ao trabalho presencial.

É também a 22 de março que, para a CIP, os restaurantes e comércio a retalho devem retomar a atividade até às 18:00 e com taxas de ocupação máximas. Para tudo isto há uma condição: a testagem periódica.

A reabertura dos restantes graus de ensino e setores de atividade cultural, como museus, teatros e cinemas fazem sentido para a CIP na 3.ª fase, ou seja, daqui por um mês, assim como o reinício de desportos coletivos amadores em grupos até 20 crianças e com idade inferior a 15 anos.

A última fase prevê o reinício das restantes atividades até às 18:00.