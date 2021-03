1972: novo máximo de mortes por covid-19 no Brasil  

A perceção do tamanho da tragédia no Brasil ganhou novos contornos com imagens que se repetem há meses e chegam de todos os pontos do país: funcionários de fatos brancos e máscaras de proteção abrem valas comuns, cemitérios lotados e, sem possibilidade de velório, o possível adeus dos familiares.

1972 pessoas morreram em apenas 24 horas. Trata-se de um novo máximo no Brasil que enfrenta uma segunda vaga mais impiedosa do que a primeira.

Uma das grandes preocupações é o sistema de saúde: de acordo com o Instituto Fiocruz, mais de 80% das camas das unidades de cuidados intensivos estão ocupadas em 25 dos 27 Estados brasileiros. O país totaliza, desde o início da pandemia de covid-19, mais de 11 milhões de casos e mais de 268 mil mortes.