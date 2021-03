Portugal com mais 22 mortes e 642 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta quarta-feira mais 22 mortes e 642 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.617 mortes e 811.948 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira 57.152 ativos casos, menos 3.341 em relação a terça-feira.

O boletim da DGS revela também que estão internados 1.201 doentes, menos 77 face a ontem. Nos cuidados intensivos Portugal tem esta quarta-feira internados 283 doentes, menos 29.

Os dados indicam ainda que 3.961 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 738.179 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 38 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

As autoridades de saúde têm em vigilância 21.175 contactos, menos 921 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

DGS alarga vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou esta quarta-feira que alargou a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 a pessoas com mais de 65 anos, depois de ter sido comprovada a eficácia neste grupo etário.

SEGURANÇA E EFICÁCIA COMPROVADAS

Em comunicado, a DGS sublinha que a decisão se deve à segurança, qualidade e eficácia comprovadas.

"Esta decisão tem suporte na divulgação de dados conhecidos nos últimos dias, que indicam que a vacina da AstraZeneca é eficaz em pessoas com mais de 65 anos", escreve a DGS.

DOENTES COM TRISSOMIA, PROFESSORES E NÃO-DOCENTES NA PRIMEIRA FASE DA VACINAÇÃO

Para além da atualização das recomendações relativas à vacina da AstraZeneca, a DGS informou que procedeu à atualização dos grupos prioritários, incluindo na primeira fase as pessoas com trissomia 21, "pelo risco acrescido de evolução para covid-19 grave".

Para além destas pessoas, serão também vacinados o pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino e educação e das respostas sociais de apoio à infância dos setores público, privado e social e cooperativo.

Ritmo de vacinação contra a covid-19 abrandou na última semana

Nos primeiros sete dias de março, 133.974 pessoas foram vacinadas contra a covid-19. Destas, cerca de 26.000 completaram o processo de vacinação. Ao todo são agora 294.245 as pessoas que já tomaram as duas doses, o que representa 3% da população.

O grupo com 80 ou mais anos continua a ser o que mais vacinas recebeu: 47% a primeira dose e 10% as duas doses.

Por regiões, apenas em Lisboa e Vale do Tejo foram vacinadas mais pessoas do que na semana anterior. Ao contrário do Norte, Centro, Alentejo e Algarve, onde o ritmo de vacinação sofreu um abrandamento. Ainda assim, no total, a região Norte lidera no número de vacinas administradas.

Os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde mostram ainda que na última semana Portugal registou uma subida na receção de vacinas.

