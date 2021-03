Covid-19: os números da vacinação em Portugal e no Mundo

Números em Portugal

Mais de 1 milhão

Doses recebidas

1.044.091

Doses inoculadas

23.450

Média diária nos últimos sete dias

POPULAÇÃO VACINADA

748.575

com uma dose (7,3%)

295.516

com vacina completa (2,9%)

Os modelos mais conservadores indicam que a imunidade de grupo se atinge quando 7 em cada 10 pessoas estiverem vacinadas. O objetivo europeu é o de chegar ao fim do verão com 70% dos adultos imunizados, isto é, com as duas doses da vacina tomadas.

Em Portugal, a percentagem de idosos com mais de 80 anos com pelo menos uma dose da vacina já é superior a 34%. Os dados do relatório da DGS, divulgados esta terça-feira, apontam para mais de 282 mil doses administradas nesta faixa etária. Este é o grupo etário que mais tem subido: há duas semanas, apenas 12% tinham recebido a vacina.

POPULAÇÃO VACINADA

% por faixa etária

O grupo abaixo, entre os 65 a 79 anos, continua a ser dos menos protegidos: só 2% desta população tem a vacinação completa. Esta percentagem é inferior à das faixas etárias anteriores, entre os 25 e os 64 anos.

Norte e a região de Lisboa e Vale do Tejo somam mais doses inoculadas mas o Alentejo é a região do país que lidera em população com a vacinação completa (4,6%), seguindo-se o Centro (3,9%) e só depois Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve.

VACINAÇÃO POR REGIÃO

Em Portugal Continental

A nível mundial, uma forma de perceber a velocidade a que os diferentes países estão a vacinar é a de observar o número de doses administradas por 100 habitantes.

PAÍSES COM MAIOR NÚMERO DE DOSES INOCULADAS

Total de doses inoculadas por 100 habitantes. Em países e territórios com mais de 100 mil habitantes

Israel liderou a corrida desde cedo. O Governo, que procura a reeleição em março, terá pago quase o dobro do que pagou a União Europeia por cada dose e partilha, semanalmente, informação clínica dos cidadãos com a farmacêutica Pfizer.



Também os Emirados Árabes Unidos e, na Europa, o Reino Unido, ocupam posições invejáveis no ranking mundial. Nos dados comparativos entre países, registados ontem, Portugal ocupa atualmente a 26.ª posição com 10,1 doses inoculadas por 100 habitantes – 28.ª se considerarmos os países com mais vacinas completas (duas doses).

TOTAL DE DOSES NA UNIÃO EUROPEIA

Total de doses inoculadas por 100 habitantes

Na União Europeia, as vacinas são enviadas em simultâneo para todos os Estados-membros e a distribuição das doses é proporcional ao número de habitantes de cada país. Ainda assim, os estados-membros estão a vacinar a diferentes velocidades.

Neste momento, Portugal está ligeiramente acima mas tem andado quase sempre a par com a média dos 27 Estados-membros. Malta e Dinamarca e Hungria destacam-se pela positiva dos restantes parceiros. Com o menor número de doses por habitante está a Bulgária e a Letónia.

POPULAÇÃO COM A VACINA COMPLETA

Percentagem da população residente com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 100 mil habitantes

Portugal adquiriu cerca de 22 milhões de doses de várias vacinas contra a covid-19. A compra faz parte de um acordo entre a União Europeia e seis farmacêuticas. Para já, há três vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento e que estão a ser administradas em Portugal: BioNTech/Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

Aguardam aprovação as vacinas da Janssen (decisão prevista para março), da CureVac e da Sanofi/GSK.

A União Europeia concluiu ainda negociações exploratórias com mais dois laboratórios: a Novavax (em ensaio clínico da fase 3); e a Valneva.

NOVAS INOCULAÇÕES POR PAÍS

Média móvel dos 7 dias anteriores

O progresso dos planos de vacinação de cada país está dependente de questões operacionais e logísticas. A segunda toma da vacina contra a covid-19 deve acontecer três semanas após a administração da primeira dose.

Para contornar eventuais falhas na distribuição das doses, no início da campanha de vacinação, em janeiro, Portugal optou por guardar a 2.ª dose durante 21 dias para garantir stock. Esse período foi, no final de janeiro, reduzido para uma semana.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES DA VACINA POR PAÍS

Percentagem da população residente com a 1.ª dose da vacina e com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 100 mil habitantes

