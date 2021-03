Com Lula no poder "seria roubado 90% do que foi entregue" para combater a covid-19, diz Bolsonaro

Na primeira declaração pública, depois de terem sido anuladas as condenações pela Justiça Federal no Paraná relacionadas com a operação Lava Jato, Lula da Silva concentrou grande parte do discurso a atacar o governo de Jair Bolsonaro.

O ex-presidente diz que "o Brasil não tem governo" e que a culpa é de um "presidente que inventou uma tal de cloroquina, de um presidente que diz que quem tem medo da covid-19 é maricas e que a covid-19 é uma gripezinha...".

Para já ainda sem assumir uma possível candidatura às presidenciais de 2022, Lula garantiu que está comprometido com uma campanha a favor da vacina que Bolsonaro tanto tem desvalorizado: "Quero fazer propaganda para o povo brasileiro: não siga nenhuma decisão imbecil do Presidente da República", rematou.