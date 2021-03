Covid-19. Governo cria task force para melhorar comunicação com a população

O Governo decidiu criar um grupo para ajudar na comunicação com a população. Cientistas comportamentais terão por missão promover uma mudança de comportamentos que permitam um combate mais eficaz à pandemia.

A covid-19 tem exigido uma adaptação de comportamentos. Num momento crucial para o início do desconfinamento, o Governo criou uma task force de cientistas comportamentais para aconselhar sobre a melhor forma de passar à população as mensagens mais indicadas no combate à pandemia.

Até ao final do ano, a equipa de oito pessoas, coordenada por Margarida Gaspar de Matos, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, irá produzir estudos e documentos para assessorar o Governo. A ligação será feita através do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes.

O objetivo desta task force é contribuir para uma mudança de comportamentos, individuais e coletivos, e garantir que se mantenham na resposta à covid-19 e nos momentos que se seguem. A criança desta equipa consta de um despacho da ministra da Saúde, a que o jornal Público teve acesso. Os elementos do grupo não serão remunerados.