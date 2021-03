Creches, pré-escolar e primeiro ciclo reabrem na próxima semana. Cabeleireiros e barbeiros também

O Conselho de Ministros está reunido esta quinta-feira para decidir o plano de desconfinamento. Após a reunião, é esperado que o primeiro-ministro se dirija ao país para anunciar em que moldes irá decorrer a abertura.

Para já, o plano do Governo ainda não está totalmente fechado, mas sabe-se já que prevê duas fases de desconfinamento: a primeira começa já na próxima semana e prolonga-se até maio e a segunda a começar em abril

Primeira fase: de março a abril. O que abre?

Na próxima segunda-feira, reabrirão as creches, o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo. A reabertura do segundo ciclo – 5.º e 6.º anos – está em dúvida.

A SIC confirmou também que os cabeleireiros e os barbeiros vão reabrir na próxima semana.

Neste momento, a grande divisão no Conselho de Ministros centra-se na abertura do comércio com venda ao postigo. Há membros do Governo que discordam desta medida e outros que consideram que deve ser levantada a restrição, para ajudar os proprietários.

Segunda fase: a começar em abril

A segunda fase, a começar em abril, ainda não reúne consensos. Será nesta altura que reabrirão o resto dos níveis de ensino e o resto do comércio. Deverá também reabrir a restauração, mas os termos em que essa reabertura acontecerá ainda não são exatos.

Quanto às fronteiras, deverão continuar fechadas devido ao cenário de incerteza na Europa, sem previsão para reabrirem.

Prestes a chegar o 13.º estado de emergência, sabe-se ainda que o Governo está a trabalhar num novo quadro legal, uma lei de emergência sanitária, que deverá contar com apoio do PSD. Na prática, vai dar ao Governo a possibilidade de aplicar restrições sem precisar do estado de emergência.

AGENDA DO DIA: PARLAMENTO VOTA RENOVAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA E COSTA APRESENTA DESCONFINAMENTO

Este plano deverá apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa, no final da reunião do Governo, após a Assembleia da República votar a meio da tarde a proposta de decreto presidencial para a renovação do estado de emergência a partir de 17 de março.

O QUE MUDA NO NOVO DECRETO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA

O projeto de decreto presidencial que renova o estado de emergência mantém que deve ser definido um "plano faseado de reabertura das escolas" e prevê agora que seja articulado com "testagem, rastreamento e vacinação".

Na norma que restringe os direitos de emigrar ou de sair do território nacional e de regressar, e circulação internacional foi também introduzida uma mudança, para que a também a "reunificação familiar" seja tida em conta nas "regras diferenciadas" que o Governo pode estabelecer nesta matéria, além das "razões profissionais, ou de ensino, como os estudantes Erasmus", já contempladas.

Este é o 13.º diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submete para autorização do parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.

O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23:59 da próxima terça-feira, 16 de março. Esta renovação terá efeitos no período entre 17 e 31 de março.