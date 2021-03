Sindicato de enfermeiros subscreve desconfinamento "a conta gotas"

O presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) manifestou hoje concordância com o plano de desconfinamento faseado das restrições da pandemia de covid-19, sem deixar de alertar para o risco de "repetir erros".

"Mais vale pequenos passos, mas seguros, do que correr o risco de repetir erros do passado, como foi o exemplo das permissões no Natal, que agravaram irremediavelmente a situação da covid-19, com muitas perdas de vidas humanas e sacrifícios enormes para todos e, em particular, para os profissionais de saúde", afirmou Carlos Ramalho, citado num comunicado do sindicato.