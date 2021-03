Jornalismo. A "arma eficaz" em tempo de pandemia 

Durante pandemia, o jornalismo reforçou a sua importância em Portugal. A cobertura noticiosa intensiva está associada a resultados positivos no primeiro confinamento. Já na segunda vaga houve um alívio das notícias, o que resultou no aumento do número de casos diários de covid-19.

Os especialistas analisaram mais de 3.000 textos noticiosos e cerca de 6.000 fontes de informação.

O jornalismo é um elemento moderador, que simplifica a informação das fontes oficiais.

Os autores deste estudo terão o balanço da terceira vaga quando o país começar a desconfinar.

O momento crucial durante a fase de desconfinamento é o processo de decisão e a forma como essas medidas são comunicadas.