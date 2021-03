Noruega também suspende uso da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca

A Noruega suspendeu esta quinta-feira o uso da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca.

Geir Bukholm, do Instituto Norueguês de Saúde Pública, explicou em conferência de imprensa que "esta é uma decisão cautelosa".

A suspensão do uso da vacina da AstraZeneca na Noruega acontece depois de a Dinamarca ter também interrompido a sua administração esta quinta-feira.

A Dinamarca suspendeu temporariamente e por precaução o uso da vacina contra a covid-19 produzida pela AstraZeneca "após relatos de casos graves de formação de coágulos sanguíneos em pessoas que foram vacinadas com a vacina da AstraZeneca", informou a autoridade sanitária dinamarquesa esta quinta-feira.

No entanto a Agência Nacional de Saúde daquele país sublinha que "neste momento ainda não se pode concluir que haja uma ligação entre a vacina e a formação dos coágulos sanguíneos". Referiu, no entanto, a existência de alguns casos de coágulos, um dos quais relacionado com uma morte, adiantando que fará uma nova avaliação na penúltima semana de março.

"Estamos a realizar a maior e mais importante campanha de vacinação da história da Dinamarca e necessitamos de todas as vacinas que pudermos. Por isso não é uma decisão fácil suspendê-la. Mas devemos reagir com cautela quando há indícios de possíveis efeitos graves", disse o diretor da agência dinamarquesa, Soren Brostrom.

O responsável sublinhou que se trata de uma pausa e que existe "boa documentação" de que a vacina da AstraZeneca é "segura e eficaz", mas disse que as autoridades dinamarquesas são obrigadas a reagir às informações de possíveis efeitos.

Também a Aústria já tinha anunciado no domingo a retirada por precaução de um lote da vacina da AstraZeneca/Oxford na sequência da morte de uma pessoa inoculada com o fármaco e o registo de sintomas graves em outra pessoa igualmente vacinada.

O óbito registado tratou-se de uma enfermeira do hospital austríaco de Zwettl, de 49 anos, que morreu 10 dias depois de ter recebido a vacina devido "a graves transtornos da coagulação". O outro caso é uma enfermeira do mesmo hospital, de 35 anos, que sofreu uma embolia pulmonar após ter sido inoculada com o fármaco. Esta enfermeira encontra-se internada na unidade hospitalar em questão e o seu estado de saúde apresenta melhorias.

Na quarta-feira, um inquérito preliminar da EMA sublinhava que não existia qualquer relação entre a vacina da AstraZeneca e a morte ocorrida na Áustria.

Quatro outros países europeus, Estónia, Lituânia, Letónia e Luxemburgo, suspenderam depois a vacinação com doses provenientes do mesmo lote, entregue em 17 países e que incluía um milhão de vacinas.

Até 9 de março, apenas 22 casos de tromboses tinham sido assinalados em mais de três milhões de pessoas vacinadas no espaço económico europeu, segundo a EMA.