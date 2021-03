Provas de aferição e exames do 9.º ano cancelados

As provas de aferição e os exames do nono ano foram cancelados, informou esta quinta-feira o Ministério da Educação.

No acesso ao Ensino Superior, os alunos só vão realizar as provas de ingresso que necessitam, tal como aconteceu no ano passado.

A nota dos exames conta para o concurso de acesso, mas não para a média do ensino secundário. Também as melhorias de notas só podem ser feitas às disciplinas de ingresso.

No caso do Ensino Profissional e Artístico, admite-se a realização de Provas de Aptidão Profissional e Artística à distância.

As medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros não são inéditas porque já tinham sido adotadas no ano letivo anterior. O Ministério da Educação explica que o objetivo é dar estabilidade e segurança à comunidade educativa, por causa da pandemia.