As regras de acesso ao Ensino Superior vão ser as mesmas do ano passado.



Os estudantes vão fazer apenas os exames que precisam para entrar nos respetivos cursos.

A Comissão de Acesso e o Governo concordam com a medida. Dizem que é preciso manter a estabilidade no sistema de ingresso.

Apenas será possível fazer melhoria de nota às disciplinas específicas. Quer isto dizer que os estudantes que queiram aumentar a média de ingresso não podem fazer exames nacionais para subir a nota interna do ensino secundário.

Também o calendário de acesso ao Ensino Superior será semelhante ao do ano passado.

