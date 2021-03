Covid-19. As linhas vermelhas no combate à pandemia 

A Direção-Geral da Saúde definiu as linhas vermelhas que vão orientar a resposta à evolução da pandemia de covid-19 em Portugal. Na passada quinta-feira, António Costa disse que a avaliação iria ter por base dois critérios, mas o estudo agora publicado dá conta de três.

Os três indicadores principais definem o nível de risco do país. Ou seja, se os casos acumulados a 14 dias forem menos de 60 por 100 mil habitantes, Portugal cumpre o objetivo, mas se chegarem aos 240 é puxado o travão de mão e são aplicadas medidas de saúde pública.

O mesmo aplica-se ao índice de transmissibilidade, o RT, que deve estar abaixo de 1, para que tudo corra bem.

E, por último, o número de camas ocupadas por doentes covid-19 nas unidades de medicina intensiva que deve estar abaixo dos 245.

A estes três indicadores, juntam-se outros que os peritos definem como secundários: a taxa de testes positivos não deve ultrapassar os 4% e a percentagem de casos confirmados, contactados e rastreados nas primeiras 24 horas, não deve ser inferior a 90%.



Portugal com mais 19 mortes e 564 novos casos de covid-19

Portugal contabilizou este sábado mais 19 mortes e 564 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.669 mortes e 813.716 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 40.788 casos, menos 5.944em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 980 doentes, menos 66 do que na sexta-feira, o valor mais baixo desde 14 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 957 pessoas. Nos cuidados intensivos estão 253 doentes, menos 13, o valor mais baixo desde 27 de outubro, dia em que estavam igualmente 253 pessoas nestas unidades..

Os dados indicam ainda que mais 6.489 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 756.259 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 17.215 contactos, menos 823 relativamente ao dia anterior.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.147.575 pessoas vacinadas contra a covid-19: 813.380 com a primeira dose 334.195 com a segunda dose.