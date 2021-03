"Muito provável" que estado de emergência se prolongue para cobrir o período da Páscoa

Marcelo Rebelo de Sousa diz que é muito provável que o estado de emergência seja renovado a partir de 1 de abril por causa da Páscoa.

"É muito provável que a partir do dia 1 de abril, cobrindo o período da Páscoa, haja ainda uma renovação do estado de emergência, mas vamos esperar para ver", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado recordou que, antes de tomar a decisão sobre a renovação do estado de emergência, no final do mês de março, haverá uma audição com os partidos políticos e com especialistas.

"Há aqui um caminho de diálogo e de convergência, e esse diálogo exige que haja uma solidariedade, não só institucional, mas também estratégica", disse Marcelo, acrescentando que "não podem haver vários discursos, várias posições, várias opções...".

O Presidente da República recordou o seu papel central na aprovação do estado de emergência, visto ser ele que tem a iniciativa, decreta e assina o decreto de execução que é proposto pelo Governo.

"Isto significa que o Presidente não só é corresponsável com a Assembleia que autoriza, e com o Governo, que tem um papel importante na execução, como tem uma responsabilidade cimeira, porque enquanto houver o estado de emergência o presidente toma a iniciativa e decide", concluiu.

Esta semana, quando o primeiro-ministro apresentava ao país o plano de desconfinamento, o Presidente da República fazia a primeira visita oficial do segundo mandato.

Marcelo foi recebido esta sexta-feira pelo rei de Espanha, depois da deslocação ao Vaticano, naquela que foi a sua primeira visita ao estrangeiro no início do segundo mandato.