Covid-19. As novas medidas de apoio à economia e ao emprego

Quatro ministros e um secretário de Estado apresentam esta sexta-feira as medidas de apoio à economia e ao emprego no âmbito da pandemia de covid-19 e na sequência do plano de desconfinamento apresentado pelo primeiro-ministro na quinta-feira, anunciando apoios “mais abrangentes e direcionados a setores mais afetados” num valor superior a seis mil milhões de euros.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, participam na sessão de apresentação das medidas aprovadas em Conselho de Ministros.

Assista em direto:

Direto

Medidas fiscais

Iva trimestral: passa a poder ser entregue - relativo aos meses de fevereiro e maio - em três ou seis mensalidades sem juros para todas as empresas e trabalhadores independentes, independentemente da sua dimensão ou quebra de faturação, bem como para pequenas e médias empresas com quebras de faturação superiores a 25%.

Iva mensal: entrega em três ou seis prestações sem juros – relativo aos meses de janeiro a junho – para micro empresas com quebra de faturação de 25%. Alargamento em fevereiro para pequenas e médias empresas e para todas as empresas dos setores da restauração, alojamento e cultura. Alargamento de março a junho para PME dos restantes setores.

Impostos sobre o Rendimento

Retenções na fonte de IRS e IRC: entrega em três ou seis prestações sem juros – relativo aos meses de março a junho ─ para todas as empresas da restauração, alojamento e cultura, bem como as pequenas e médias empresas com quebra de faturação superior a 25%.

Pagamento por conta de IRC: entrega em três prestações do 1.º e 2.º Pagamento Por Conta (PPC) - relativos a julho e setembro - para todas as pequenas e médias empresas. Microempresas podem limitar em 50% o 2.º PPC.

Autoliquidação IRC: entrega em quatro prestações, entre maio e agosto para todas as pequenas e médias empresas, com um valor mínimo de 25% no primeiro mês.

Processos de execução fiscal

Período de carência de dois meses para o pagamento de planos prestacionais.

para o pagamento de planos prestacionais. Planos prestacionais já em curso podem agora incluir dívidas relativas ao período entre janeiro e março.

Alargamento dos planos, incluindo automáticos, feitos na fase de cobrança voluntária a outros tributos (e não apenas ao IRS e ao IRC).

Apoio à Retoma Progressiva

Prorrogação até setembro de 2021.

Apoio contributivo adicional para Turismo e Cultura: Quebra de faturação < 75%: isenção contributiva. Quebra de faturação > 75%: alargamento para grandes empresas da redução contributiva de 50%



Lay-off simplificado

Alargamento a sócios-gerentes .

. Alargamento a empresas afetadas por interrupção de cadeias de abastecimento, suspensão ou cancelamento de encomendas e situações em que mais de metade da faturação no ano anterior tenha sido efetuada a atividades atualmente sujeitas ao dever de encerramento.

Novo Incentivo à Normalização

Por cada trabalhador abrangido pelo lay-off ou apoio à retoma, empregadores recebem dois salários mínimos para requerimentos até maio ou um salário mínimo para requerimentos entre junho e agosto.

para requerimentos até maio ou um salário mínimo para requerimentos entre junho e agosto. Redução de 50% das contribuições sociais por dois meses.

Apoio simplificado às microempresas

Um salário mínimo adicional por posto de trabalho no terceiro trimestre 2021.

Apoio à contratação

ATIVAR.PT: novo aviso aberto até 30 junho.

Compromisso Emprego Sustentável (PRR) para contratos permanentes. Apoio direto de montante fixo com majoração na contratação de jovens, pessoas com deficiência e géneros sub-representados. Redução 50% contribuições sociais.

Trabalhadores Independentes do Turismo e Cultura

Alargamento do Apoio extraordinário à redução de atividade aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes dos setores do Turismo, Cultura, Eventos e Espetáculos até junho.

Artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura