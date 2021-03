Desconfinamento. "Há várias medidas de discriminação entre setores" 

Para João Vieira Lopes, ficaram por esclarecer dúvidas em relação às moratórias de crédito, na apresentação das medidas de apoio à economia e ao emprego no âmbito da pandemia de covid-19.

O presidente da CCP considera também que há discriminação entre setores de atividade.

Quatro ministros e um secretário de Estado apresentaram esta sexta-feira as medidas de apoio à economia e ao emprego no âmbito da pandemia de covid-19 e na sequência do plano de desconfinamento apresentado pelo primeiro-ministro na quinta-feira, anunciando apoios "mais abrangentes e direcionados a setores mais afetados" num valor superior a sete mil milhões de euros.