Covid-19. Índice de transmissão nos 0,8 com todas as regiões abaixo de 1

O índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 está nos 0,80, com todas as regiões do país abaixo de 1, o que indicia um "claro decréscimo da incidência" do número de infeções.

Segundo o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta sexta-feira sobre a curva epidémica da infeção pelo novo coronavírus, Portugal apresenta uma taxa de notificação acumulada de 14 dias entre os 60 e os 119,9 casos por 100 mil habitantes.

Por regiões, o INSA avança que o Norte apresenta um Rt de 0,77, o Centro de 0,78, Lisboa e Vale do Tejo de 0,75, o Alentejo de 0,72, Algarve de 0,68 e os Açores de 0,95.

Ao contrário dos anteriores relatórios, o INSA não disponibilizou os dados sobre a Região Autónoma da Madeira, devido à "introdução de um elevado número de notificações em atraso na base de dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), o que impede uma interpretação correta dos resultados".

De acordo com o instituto, assim que esta situação estiver ultrapassada, o INSA retomará o cálculo do Rt para a Madeira, admitindo que o índice de transmissibilidade nacional "poderá estar inflacionado" por esta razão.

Rt é um dos critérios do Governo para o desconfinamento

Este indicador é um dos critérios definidos pelo governo para a avaliação que vai ser feita do processo de desconfinamento que se inicia na segunda-feira, em conjunto com o número de novos casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes.

Na quinta-feira, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse o 1.

Segundo o relatório divulgado esta sexta-feira, desde 10 de fevereiro que se regista um estabilizar do Rt com um ligeiro aumento de 0,61 para 0,84, o que "sugere um desacelerar da tendência de decrescimento da incidência do SARS-Cov-2".

No anterior relatório, divulgado a 5 de março, o índice médio de transmissibilidade estava nos 0,71 em Portugal continental, com exceção dos Açores e da Madeira, que apresentam um valor acima de 1.

Portugal com mais 15 mortes e 577 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 15 mortes e 577 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de mortes é o mais baixo desde 20 de outubro, dia em que foram também registados 15 óbitos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.650 mortes e 813.152 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 46.732 casos, menos 5.012 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 1.046 doentes, menos 56 do que na quinta-feira. É o valor mais baixo desde 17 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 1.012 pessoas.

Nos cuidados intensivos estão hoje 266 doentes, menos 7 em relação a ontem. É o valor mais baixo desde 29 de outubro, dia em que estavam 262 pessoas nestas unidades.