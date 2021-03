Covid-19. Especialistas alertam que Rt tem de ser analisado em conjunto com outros dados

O risco de transmissão do vírus SARS-CoV-2 está a subir em Portugal, mas os cientistas dizem que ainda não há razão para alarme.

Estamos há quase um ano a ouvir os especialistas e os políticos falar do Rt, o valor do índice de transmissibilidade do vírus. As medidas do Governo de combate à pandemia são tomadas, também, em função deste valor que representa o número de contágios que cada pessoa infetada provoca.

Esta semana, Rui Rio disse que a taxa estava nos 0,9% e falou em má notícia para o país. O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge não confirma o valor avançado pelo líder do PSD. Só na sexta-feira será feita uma atualização do Rt.

Os especialistas são unânimes: este indicador tem de ser analisado em conjunto com outros dados. Igualmente importante é a percentagem de casos positivos, que tem de estar abaixo dos 4% de forma a garantir que não haja infetados a circular na população.

Uma questão que nos leva ao rastreio de contactos, que deve ser feito em 24 horas de forma a isolar rapidamente quem está com covid-19. Também o número de internados nos cuidados intensivos tem de ser tido em conta nesta avaliação.