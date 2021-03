Covid-19. "Devíamos ter 250 casos por dia para estarmos mais seguros" 

O matemático Henrique Oliveira alerta para o aumento dos níveis de transmissão (Rt) do novo coronavírus em Portugal e defende que o desconfinamento tem de ser feito de forma gradual.

Na Edição da Tarde, da SIC Notícias, o professor do IST explica que uma das causas do aumento do Rt é o facto de a população estar a "desconfinar de forma informal". Considera uma situação normal e fala no "fator medo".

"Se o número de óbitos começa a tornar-se intolerável, as pessoas confinam naturalmente. Começam a ter um enorme respeito e até medo da pandemia (…) Quando os números começam a descer muito, as pessoas voltam atrás e começam a conviver mais e a achar que as medidas não fazem sentido."

Para o matemático, seria necessário chegar aos 250 casos diários de covid-19 para "estarmos mais seguros".

Henrique Oliveira considera que o Governo tem que ter em conta os níveis de transmissão atuais na elaboração do plano de desconfinamento: "O Rt não é 0,75 como era há uns dias". O matemático calcula que esta quinta-feira esteja nos 0,9.

Na SIC Notícias, alerta para as consequências de uma quarta vaga e diz que os lados social e epidemiológico têm de ser jogados "com muito equilíbrio".

"Se deixamos o lado epidemiológico descontrolar-se, teremos um grande problema social a descontrolar-se."

O professor do IST defende que o desconfinamento tem de ser feito "muito lentamente" e observando os números diários da covid-19 em Portugal.

"Cada medida de desconfinamento pode ter efeitos e, para evitar que seja catastrófico, temos de abrir muito gradualmente a sociedade."

Henrique Oliveira elogia ainda o processo de vacinação em Portugal, que diz estar a ser "muito eficiente": "Eu louvo a programação da vacinação que está a funcionar muitíssimo bem".