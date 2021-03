Missas voltam ter a presença dos fiéis

As missas com a presença de fiéis retomam hoje. Mas a Conferência Episcopal deixa desde já o aviso para a Páscoa: p Procissões, visitas pascais e outras iniciativas simbólicas com a cruz devem ser evitadas.

A partir desta segunda-feira, as missas voltam, a ter presença de fiéis. Nunca tinham sido proibidas, mas a celebração foi suspensa em janeiro devido ao aumento do numero de casos de covid-19. Decorreram sempre de forma virtual, online ou pela televisão

Agora, a devoção pode ser retomada nas igrejas e nas capelas. Os fieis já podem entrar para rezar e ir à missas, mas é preciso manterem-se distantes uns dos outros: quatro metros quadrados é a regra do distanciamento social

Sempre que entrarem ou saírem devem desinfetar as mãos, as máscaras são obrigatórias. Continuam proibidos os cumprimentos na altura do "gesto de paz" durante a eucaristia, e as confissões devem ocorrer por marcação.

No domingo de ramos, está proibido a entrega de ramos; o lava-pés de quinta-feira santa deve ser evitado; o beijar da cruz está limitado ao padre que celebra a eucaristia. Não são permitidas visitas pascais nem devem ocorrer procissões. Apenas a cerimonia da vigília pascal pode decorrer sem restrições