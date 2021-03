Depois de dois meses de confinamento, o país começou hoje a reabrir várias serviços e atividades, entre os quais, creches, pré-escolar e 1.º ciclo reabriram hoje.

Em Matosinhos, pais e alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo estavam radiantes com o regresso das aulas presenciais.

Nas escolas, professores e auxiliares acreditam que o ano letivo vai decorrer com normalidade até ao fim. Os docentes destacam a importância do regresso às aulas presenciais.