Suspensão da vacina da AstraZeneca não interfere na reabertura das escolas, garante ministro

Os testes aos professores e funcionários das creches, ensino pré-escolar e primeiro ciclo - do ensino público e privado - começaram esta terça-feira. A vacinação contra a covid-19 ia ser iniciada no próximo fim de semana, mas foi adiada devido à suspensão da vacina da AstraZeneca. O ministro da Educação garante que o atraso não interfere com a reabertura das escolas.

Só do ensino público são mais de 50 mil os testes que a ser realizados. As escolas estão já abertas e os professores e funcionários começaram a ser testados. Se trabalharem numa escola que está num concelho com mais de 120 infetados por 100 mil habitantes, os testes são repetidos daqui a três semanas.

A partir de 5 de abril, passam a ser incluídos na testagem também os professores e funcionários do segundo e terceiros ciclos - ou seja do 5.º ao 9.º anos. Os do ensino secundário - do 10.º ao 12.º - só vão ser testados a 19 de abril, altura em que regressam às aulas presenciais. Neste caso também os alunos vão ter de passar pela zaragatoa.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, diz que este calendário não será afetado pelo adiamento da vacinação de professores e funcionários. A vacinação estava prevista começar este fim de semana, mas foi adiada devido à suspensão da vacina da AstraZeneca, anunciada esta segunda-feira.