Covid-19. Brasil regista novo máximo de infeções

A situação dramática que o Brasil atravessa não se resume aos números, mas são eles que nos dão, à distância, alguma noção do avanço do vírus no país.

Nas últimas 24 horas, mais 90.303 pessoas contraíram a doença e quase 2.700 morreram.

O impacto na saúde é brutal: em São Paulo os médicos estão exaustos, multiplicam-se as filas nos hospitais e muitos morrem à espera de uma cama.

Também começam a faltar materiais básicos para dar resposta aos pacientes que não param de chegar.

A pandemia avança, impiedosa, em contraste com uma lenta campanha de vacinação, marcada pela falta de antecipação nas encomendas de doses e por atrasos nas entregas.

Jair Bolsonaro parece ter moderado, entretanto, o seu discurso nos últimos dias, reconhecendo a importância da vacinação. O governo diz que está empenhado em ganhar autonomia para que o Brasil possa começar a produzir as próprias vacinas.