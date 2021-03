Covid-19. Alemanha pode vir a ter na Páscoa uma situação semelhante à do Natal

A Alemanha vive atualmente a terceira vaga da pandemia e pode vir a apertar as restrições para travar o aumento dos casos no país. Corre assim o risco de vir a ter na Páscoa uma situação semelhante à do Natal.

Após quatro dias de suspensão, a vacina da AstraZeneca voltou a ser administrada hoje na Alemanha, depois da depois da Agência Europeia do Medicamento reafirmar que a o fármaco é seguro e eficaz.

No Reino Unido, o primeiro-ministro, Boris Johnson, vai hoje tomar a vacina da farmacêutica anglo-sueca para dar confiança.

Os atrasos no fornecimento por parte do Serum Institute, da Índia, não compromete o calendário de ter todos os adultos vacinados até ao final de julho nem o desconfinamento gradual em Inglaterra, que tem a quarta e última etapa a 21 de junho, com a possibilidade de grandes eventos públicos.