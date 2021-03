Covid-19. França vai confinar mais zonas do país, mas escolas mantém-se abertas

O Governo francês decidiu voltar a confinar mais zonas do país, durante pelo menos um mês, para que se consiga diminuir a pressão nos hospitais. Na região de Paris, os cuidados intensivos já estão a trabalhar além da capacidade instalada.

Ciente do cansaço da população, o Executivo decidiu também dar mais liberdade aos franceses em confinamento que não terão limite de tempo para os passeios higiénicos. Apesar do confinamento, as escolas vão manter-se abertas.

O foco agora é acelerar a imunização para evitar que o isolamento social se estenda ao resto do país.