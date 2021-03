Portugal sai da lista vermelha do Reino Unido mas sem voos diretos

Desde esta quinta-feira que Portugal está fora da lista vermelha do Reino Unido. Terminou a obrigatoriedade de fazer quarentena num hotel. Este é mais um passo na normalização das ligações luso-britânicas.

Depois da polémica dos corredores aéreos, no verão passado, a inclusão de Portugal na lista vermelha acabou por se tornar num episódio tenso nas relações diplomáticas com o Reino Unido.

Londres garantia que apenas queria defender a saúde dos britânicos, Lisboa dizia que a medida era discriminatória. Águas passadas não movem moinhos e, por isso, dois meses depois, Portugal sai da lista vermelha.

A partir de agora, quem chega ao Reino Unido não precisa de fazer quarentena num hotel. Mas tem, na mesma, de se autoisolar durante dez dias e fazer dois testes à covid-19 durante esse período. Há agora a possibilidade de terminar a quarentena mais cedo, em Inglaterra, se houver um teste negativo a partir do quinto dia de isolamento.

Estas regras aplicam-se apenas a quem chega a Portugal através de voos com escalas, por ferry ou por comboio. Os voos diretos não deverão acontecer tão cedo. Portugal tem as ligações aéreas com o Reino Unido suspensas até ao final do mês

O Governo britânico só autoriza viagens essenciais. Não há ainda decisão final, mas, em princípio, viagens de turismo só poderá acontecer a partir de 17 de maio. Dia a partir do qual Portugal dá novamente luz verde à entrada de turistas britânicos vacinados ou com teste negativo.