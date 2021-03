Testes grátis para moradores de freguesias de Lisboa com mais casos de covid-19

Os moradores das freguesias de Lisboa com mais casos de covid-19 vão poder fazer testes rápidos gratuitos duas vezes por mês. A testagem começa na próxima semana e vai decorrer até que seja necessária.

Em todo o concelho vão existir farmácias que disponibilizam testes rápidos, mas só os moradores das freguesias com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes é que vão poder fazê-lo, sem pagar, de 15 em 15 dias.

Com o plano de desconfinamento em curso e com mais pessoas a circularem nas ruas, a Câmara de Lisboa quer controlar a subida do número de casos.

Numa primeira fase vão fazer parte da iniciativa nove freguesias, que representam 200 mil pessoas. O mais provável é que o número de freguesias aumente à medida que o país vai reabrindo.

Os testes começam a ser feitos no final da próxima semana e os resultados vão sendo inseridos de forma automática no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.

