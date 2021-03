Partidos pedem testagem massiva a acompanhar o desconfinamento

Nas reações ao plano de desconfinamento, a maioria dos partidos pede ao Governo que a reabertura seja acompanhada de uma testagem massiva nas escolas.

O líder do PSD concorda com o essencial do que foi anunciado pelo Governo, mas defende que o primeiro ciclo não devia regressar já ao ensino presencial.

O PCP é um dos partidos que discorda em absoluto do plano e defende, por exemplo, que todos os níveis de ensino deviam regressar já às escolas.

O Iniciativa Liberal considera que o desconfinamento devia ser mais rápido e que continuam a existir demasiadas restrições.