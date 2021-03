Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o plano de desconfinamento apresentado por António Costa.

"Há aqui uma preocupação de conciliar a ideia de desconfinamento com prudência e precaução."

No final de uma reunião com o Papa, em Roma, o Presidente da República não só garantiu convergência com o Governo, como considerou de equilibrado e flexível o plano do Executivo para desconfinar.