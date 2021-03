Covid-19 continua a somar casos no Brasil

O colapso dos hospitais, em várias cidades brasileiras, ocorre em plena segunda vaga, ainda mais impiedosa do que a primeira.

Nas últimas horas, o Brasil registou 90.570 infeções, um novo máximo no segundo país do mundo com mais mortes e mais casos confirmados de Covid-19.

O aumento de infeções não se verifica apenas no Brasil. A OMS está preocupada com a subida dos números, pela quarta semana consecutiva, em várias regiões do globo.

Os EUA agarram-se à esperança de ver descer os números à medida que a campanha de vacinação avança.

A prioridade do Presidente Joe Biden é a vacinação de todos os norte-americanos, mas o combate à pandemia também se faz além-fronteiras.

A Casa Branca anunciou que vai enviar quatro milhões de doses da vacina da AstraZeneca para o México e Canadá, a título de empréstimo.