Alemanha prepara-se para endurecer restrições para travar terceira vaga da pandemia

A Alemanha prepara-se para voltar a endurecer as medidas de restrição.



Angela Merkel vai reunir-se com os ministros dos vários estados para tentar travar uma terceira vaga da pandemia. A chanceler alemã disse que vai ser acionado um travão de emergência para conter o crescimento do número de novos casos no país.

Nos últimos dias, a taxa de incidência aumentou de forma significativa. O índice de transmissão do vírus, o chamado RT, está neste momento no valor de 1,2.

"A situação é difícil, a incidência está a aumentar, estamos em crescimento exponencial", disse Merkel na sexta-feira, numa conferência de imprensa dedicada principalmente à campanha de vacinação.

A chanceler disse que, embora não pudesse antecipar em detalhes as decisões que vão ser tomadas no dia 22 em reunião com os ministros-presidentes dos estados federados, é claro que vai ser aplicado o que denomina de "travão de emergência", caso a incidência semanal seja superior a 100 infeções por 100.000 habitantes.

Isso provavelmente implicará novo encerramento de comércios não essenciais - que tinham sido reabertos com restrições - e o regresso da regra que até 3 de março proibia encontros com mais de uma pessoa de outro domicílio.

A incidência semanal subiu novamente na Alemanha, até 95,6 novos casos por cada 100.000 habitantes, em comparação com os 90 de quinta-feira e 86,2 de quarta-feira, enquanto há uma semana estava em 72,4.

O pico de incidência foi registado em 22 de dezembro com 197,6 por 100.000 habitantes e em 28 de janeiro caiu abaixo de 100 pela primeira vez em três meses, uma tendência de queda que se manteve por algumas semanas, mas foi revertida.

Mais de 2,7 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.710.382 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais atingindos continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México e a Índia.

Em Portugal, morreram 16.768 pessoas dos 817.530 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Links úteis