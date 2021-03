Bolsonaro volta a atacar governadores: "Estão esticando a corda!"

O mundo vive entre avanços e recuos: enquanto alguns países apertam as medidas, outros começam a relaxá-las.

No Brasil, o presidente voltou a criticar as restrições, no dia em que celebrou 66 anos de vida com uma multidão de apoiantes e deixou um recado "Contem com as Forças Armadas pela Democracia e pela Liberdade. Estão esticando a corda! faço qualquer coisa pelo meu Povo"

Muitos retribuem nas ruas: em Brasília e no Rio de Janeiro centenas desfilaram para mostrar apoio ao presidente, ignorando o distanciamento social que a atual situação exige no segundo país do mundo com mais mortes por Covid-19.