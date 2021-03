Covid-19. Portugal com 81,3 casos por 100 mil habitantes e índice de transmissibilidade de 0,89

Portugal tem esta segunda-feira uma incidência de 81,3 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) de 0,89, segundo o boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do INSA.

De acordo com os dados oficiais, quando analisado apenas o território de Portugal Continental a incidência situa-se nos 70,3 casos por 100.000 habitantes e o Rt em 0,88. A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado na passada segunda-feira.

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

O último relatório sobre estes indicadores, divulgado na sexta-feira, dava conta que Portugal registava 87,2 casos de SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) de 0,86. Considerando apenas Portugal continental, o índice de transmissibilidade era de 0,84 e a incidência de 75,7 casos.

Portugal registou 16 mortes relacionadas com a covid-19, mais 10 do que no domingo, e 248 novos casos de infeção com o novo coronavírus, menos 202, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, o número de doentes internados em enfermaria subiu para 771, mais seis do que no domingo. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 165 doentes internados, menos cinco face à véspera.

Os dados indicam ainda que 555 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 767.874 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 33.120 contabilizados, menos 323.