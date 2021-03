"É muito provável que haja estado de emergência" até maio

O Presidente da República admitiu esta segunda-feira que o país poderá manter-se em estado de emergência até ao final do maio, mesmo com o plano de desconfinamento em vigor.

"Havendo um plano de desconfinamento até maio quer dizer que há atividades confinadas parcialmente até maio. E, portanto, é muito provável que haja estado de emergência a acompanhar essa realidade, porque o estado de emergência legitima aquilo que, com maior ou menor extensão, são restrições na vida dos portugueses", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Lisboa.

O Presidente da República, que falava no final de uma visita à Escola Básica Parque Silva Porto, em Benfica, deu como certa a renovação deste quadro legal durante esta semana: "Eu decretarei a renovação do estado de emergência e falarei depois ao país".

O diploma "será sensivelmente igual ao decreto anterior", adiantou Marcelo Rebelo de Sousa.

Antes, o chefe de Estado referiu que na terça-feira de manhã haverá nova sessão com especialistas sobre a evolução da covid-19 em Portugal e que nessa tarde começará a ouvir os partidos com assento parlamentar, até quarta-feira, sobre a renovação do estado de emergência.

"A UNIÃO EUROPEIA É UMA UNIÃO, NÃO UM SOMATÓRIO DE EGOÍSMOS"

Sobre a suspensão da vacina da AstraZeneca, o Presidente da República deixou críticas aos países por terem decidido por si mesmos interromper a administração de vacinas e insistiu que é preciso atuar em conformidade no plano europeu.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou ainda que já recebeu as duas doses da vacina da Pfizer.